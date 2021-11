TV Cultura tem programação especial dedicada ao Dia da Consciência Negra

Para celebrar o Dia da Consciência Negra, a TV Cultura reservou um espaço especial na sua grade de programação dos próximos dias. Nesta sexta-feira (19), às 22h, o Estação livre realiza uma edição musical com convidados como Karol Conká, Rashid, Margareth Menezes, Salgadinho, Erick Jay, Mc Carol e Grupo Tuyo. O programa tem apresentação de Cris Guterres.

No sábado (20), às 18h, é a vez do Cultura livre com a participação de Juçara Marçal. A artista conta sobre seu novo álbum, Delta Estácio Blues, e canta composições como Ladra e Corpus Christi.

Na sequência, às 23h, a TV Cultura exibe o documentário original da emissora chamado Luiz Gama: o advogado da liberdade. Sob o comando da jornalista Maria Manso, o especial conta a história de um dos maiores abolicionistas do Brasil: um ex-escravo que se tornou advogado e herói da luta contra a escravidão no século 19.

Ainda no mesmo dia, às 23h15min, vai ao ar o curta-metragem inédito Nuance. O filme propõe uma reflexão sobre a solidão da mulher negra e os desafios no fortalecimento do relacionamento afetivo.

No domingo (21), a emissora exibe o tradicional Troféu Raça Negra, às 20h. Na edição de 2021, apresentada por Glória Maria e Paulo Betti, Ismael Ivo é o homenageado e o evento conta com diferentes números musicais. Para fechar a programação especial, às 22h a série inédita Libertárixs celebra o legado e a potência da população negra no Brasil através de trajetórias de personagens históricos e contemporâneos que se entrelaçam.