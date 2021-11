Butiá tem João Maldonado e Elias Barboza neste fim de semana

Vencedor do Prêmio Açorianos de Música em 2020 na categoria de Melhor Disco Instrumental, o pianista João Maldonado se apresenta no Butiá neste sábado (20) acompanhado de Nana Sakomoto (trombone), Diego Ferreira (sax), Gean Becker (trompete), Miguel Tejera (baixo acústico) e Dani Vargas (bateria).

No repertório, clássicos de nomes como Ellis Marsalis, Jacques Prévert, Johnny Mercer, Joseph Kosma, Gerald Marks e Seymour Simons marcam presença. Essa é a primeira apresentação de Maldonado com convidados especiais, como a trombonista japonesa Nana e o gaúcho Diego, que têm passagem pelas maiores casas de jazz de Nova Iorque.

Já no domingo (21), quem sobe ao palco do Butiá é o bandolinista Elias Barboza, também vencedor do último Prêmio Açorianos como Melhor Intérprete Instrumental. Ele se apresenta ao lado de Cristian Sperandir (piano), Caio Maurente (baixo elétrico) e Lucas Fê (bateria).

Na ocasião, ele exibe para o público suas composições mais contemporâneas que mesclam o chorinho com o jazz e outros estilos da música brasileira. O trabalho promete virar disco e já tem até nome: Quarta dimensão.