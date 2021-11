André Mehmari e Leandro Maia em bate-papo online sobre caminhos musicais

A 15ª edição do projeto Obras Comentadas do Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre traz uma live com o cantor, violonista e compositor Leandro Maia e o pianista e arranjador André Mehmari para comentar o aclamado disco Suíte Maria Bonita e Outras Veredas (2014). O bate-papo ocorre neste sábado (20), às 16h, pelo canal do YouTube do músico gaúcho Felipe Antunes, coordenador da programação.

Em um bate-papo descontraído, os artistas contam detalhes sobre a concepção do disco que recebeu o Prêmio Funarte de Música Brasileira e que tem participações especiais de Maria João Grancha, Vitor Ramil, Antônio Loureiro e Sérgio Santos.

Tendo como epicentro a parceria com André Mehmari, Leandro Maia propõe nesse seu terceiro trabalho autoral o aprofundamento de sua atuação como letrista e seu refinamento como cantor. Em 15 faixas, o disco apresenta um intenso diálogo com a literatura histórica e de ficção, através da tematização do protagonismo das personagens femininas.

Quem quiser colaborar com a produção do Obras Comentadas pode contribuir com valor espontâneo na conta do Centro Cultural 25 de Julho: Caixa Federal – 104, Agência 1591, Conta 291-9, Operação 003, CNPJ 92911270/0001-72 / PIX [email protected] O valor arrecadado será repassado integralmente ao projeto.