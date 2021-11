Espaço 373 recebe Nei Lisboa e Paulinho Supekovia para um show conjunto

Depois de quase dois anos, Nei Lisboa retorna ao Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373) neste sábado (20), às 21h, para um show acompanhado do guitarrista e parceiro de palco Paulinho Supekovia. Na ocasião, o artista apresenta um repertório com sucessos de diferentes fases da sua carreira, assim como novas músicas do EP digital que em breve será lançado.

Ao longo de quatro décadas, Nei Lisboa gravou 11 discos e é autor de canções que foram sucesso na voz de Caetano Veloso, Zélia Duncan, Luiza Possi e Cida Moreira. Seu mais recente álbum, Telas, tramas & trapaças do novo mundo, foi gravado ao vivo em Porto Alegre, com patrocínio do projeto Natura Musical.

A setlist do show deste sábado inclui músicas como Telhado em paris, Pra te lembrar, No boleto e no cartão, Relógios de sol, Capitão do mato, Bom lugar e Nós é que vivemos.