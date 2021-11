Ospa apresenta concerto em homenagem ao Dia da Consciência Negra

Para comemorar os 50 anos do Dia da Consciência Negra, a Ospa apresenta neste sábado (20), às 17h, um concerto especial com quatro solistas negros à frente da orquestra: o pianista Marcos Aragoni e os cantores Saulo Javan (baixo-barítono), Edna D'Oliveira (soprano) e Geilson Santos (tenor). A apresentação tem regência do maestro e diretor artístico Evandro Matté.

As vendas virtuais para o espetáculo começam nesta quinta-feira (18), às 12h, e seguem até sexta (19), às 11h59min, na plataforma Uhuu. Os ingressos correspondem a 1kg de alimento não perecível que deve ser entregue no dia do concerto.

Cantores de grande renome na cena lírica brasileira, Saulo, Edna e Geilson interpretarão músicas da ópera Porgy and Bess, de George Gershwin. Além disso, 48 vozes do Coro Sinfônico voltam a cantar presencialmente depois de quase dois anos.

Por insistência de Gershwin, o elenco da ópera foi composto apenas por artistas negros. Atualmente, há muito debate em torno da representatividade da obra que foi fundamental para abrir caminho para protagonistas negros nos palcos norte-americanos.

Rhapsody in Blue, de Gershwin, também será apresentada na performance de sábado. A peça instrumental, que carrega influências de blues e jazz, foi lançada em 1924 e até hoje é uma das obras mais executadas por orquestras no mundo inteiro. O músico paulista Marcos Aragoni será o responsável pela interpretação.

O concerto terá ainda peças de compositores brasileiros: Abertura n. 2, do carioca Anderson Alves, e Felicidade, do mestre gaúcho Lupicínio Rodrigues. Para finalizar, duas convidadas especiais, a percussionista Nina Fola e a cantora Loma Pereira, prepararam uma surpresa para o público.

Os bilhetes físicos podem ser retirados na Casa da Ospa na sexta-feira (19) e no sábado (20), das 12h às 17h. A apresentação terá transmissão ao vivo pelo YouTube e pela plataforma #CulturaEmCasa, e o público presencial será reduzido na Casa da Ospa, no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Borges de Medeiros, 1.501).