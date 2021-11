Novo filme de Wes Anderson é ambientado em uma cidade fictícia na França

O décimo filme do aclamado diretor norte-americano Wes Anderson estreia nos cinemas nesta quinta-feira (18). A crônica francesa dá vida a uma série de histórias presentes na última edição de uma revista norte-americana que tem sede em uma cidade fictícia da França no século XX .

Considerado uma carta de amor ao Jornalismo, mais especificamente aos veículos impressos, a produção conta com a revista The New Yorker como uma de suas maiores inspirações. Com a morte do adorado editor da revista Arthur Howitzer, a equipe se une para escrever seu obituário.

A partir disso, as lembranças fluem e dão origem a quatro histórias. Uma delas, chamada Uma obra-prima concreta, fala sobre um artista que é um criminoso louco, sua guarda na prisão que também é sua musa, e seus vorazes negociantes de arte.

Na sequência, escrevem ainda o Cycling reporter, um diário de viagem pelas áreas mais miseráveis da própria cidade; Revisões para um manifesto, uma crônica do amor e da morte nas barricadas no auge dos tumultos estudantis; e A sala de jantar privada do policial, que é uma história de suspense sobre drogas, sequestro e alta gastronomia.

Wes Anderson é conhecido por sua contínua colaboração com os atores e atrizes que compõem os elencos estelares de seus filmes. Nomes como Timothée Chalamet, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Benicio del Toro, Stephen Park, Léa Seydoux e Frances McDormand marcam presença no seu novo longa.