Juramentos de presidentes do Brasil são tema de documentário de Carla Camurati

Primeiro documentário dirigido pela cineasta Carla Camurati, 8 presidentes 1 juramento – A história de um tempo presente estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (18). O longa acompanha o compromisso declarado por todos os políticos que ocuparam a presidência nos últimos 35 anos, e a trajetória da democracia brasileira desde o movimento Diretas Já até a posse de Jair Bolsonaro.

Através de uma pesquisa minuciosa em registros da imprensa, cinema, jornais e outras mídias, tanto nacionais quanto internacionais, o longa constrói um mosaico de imagens que ilustram as oscilações da vida pública no país. A partir desse material documental, 8 presidentes 1 juramento – A história de um tempo presente examina sob que condições cada presidente fez o juramento oficial, presente no Artigo 78 do texto constitucional de 1988, e usa esse acontecimento comum para discutir as promessas, corrupções, traições, euforias e desilusões que afetaram os destinos do País e as circunstâncias da vida de cada brasileiro.

Responsável por filmes como Carlota Joaquina, princesa do Brazil (1995), longa que marcou a retomada do cinema nacional nos anos 1990, Carla Camurati dedicou mais de três anos à produção do novo longa. "Gostaria que o filme nos ajudasse a compreender que a história se constrói no presente, a partir da reflexão sobre o arco dramático da política brasileira nestes 35 anos", afirma a cineasta.