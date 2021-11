'Ghostbusters: mais além' chega aos cinemas nesta quinta-feira

Dirigido por Jason Reitman, filho do criador da franquia original do longa, Ghostbusters: mais além chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (18). Motivado pela sua própria história e a da sua família, o diretor decidiu levar às telonas uma adaptação capaz de fisgar as crianças de hoje em dia sem decepcionar a velha guarda.

Diferente do filme original gravado nos anos de 1980, que trazia três professores universitários recém demitidos que abrem um negócio de fenômenos paranormais, a nova produção conta a história de uma família.

Uma mãe solo, que acaba de perder o pai, e seus dois filhos adolescentes acabam de chegar em uma cidade do interior. Quando estão organizando as coisas na nova casa, onde o avô morava, os jovens Phoebe e Trevor descobrem artefatos que podem estar relacionados com os verdadeiros Caça-Fantasmas, levantando indícios de que o falecido se preparava para lutar contra antigas entidades do mal.

"Eu queria contar uma história sobre o restante de nós. Todos aqueles que sempre quiseram ser um Caça-Fantasmas. A emoção para mim é de contar algo tão pessoal dentro de um grande filme de entretenimento. A ideia que eu tive de trazer isso é meio que o legado da minha família, enquanto contava um pouco da minha história. Foi muito gratificante", conta Jason Reitman.