Mostra espalha fotografias por diferentes pontos de Porto Alegre

Buscando o conceito de arte pública, a exposição Maapa - mostra de arte aberta Porto Alegre irá espalhar por diferentes pontos da capital gaúcha obras fotográficas em Front Lights. A exposição, que irá durar um mês, tem início marcado para esta sexta-feira (19) e conta com a exibição de trabalhos de 40 artistas visuais convidados.

O principal objetivo da iniciativa é transformar a cidade em um espaço para visionar propostas de futuro, além de democratizar o acesso e reaproximar os porto-alegrenses da arte. Buscando olhares diversos, os artistas que participam da mostra são plurais, de distintas gerações, gêneros, raças, etnias e orientações sexuais.

Entre os bairros mapeados para receber as fotografias estão: Aberta dos Morros, Alto Petrópolis, Azenha, Campo Novo, Cavalhada, Cristal, Cristo Redentor, Glória, Ipanema, Jardim Itu, Medianeira, Navegantes, Passo d'Areia, Petrópolis, São Geraldo, São João, São Sebastião, Sarandi e Santa Maria Goretti.

A mostra oferece ainda cinco oficinas gratuitas de capacitação fotográfica. As atividades serão realizadas em dezembro, e as inscrições podem ser feitas no site www.maapa.art.