Especial da TV Globo traz histórias inspiradoras e reflexão sobre o racismo

Celebrando histórias inspiradoras e propondo uma reflexão sobre o impacto do racismo na vida e no trabalho da população negra, o especial Falas negras vai ao ar na TV Globo neste sábado (20), no Dia da Consciência Negra, depois da exibição da novela Um lugar ao sol. O programa irá mostrar pessoas de diferentes lugares do País e com diversas trajetórias que se encontram nos mesmos sonhos, desafios e conquistas.

Natural de Minas Gerais, a professora Ana Fernandes, de 35 anos, tem como grande aposta e missão de vida a educação. Ela é especialista em ensino quilombola e entende e celebra a importância do seu trabalho na construção do futuro de seus alunos.

O gaúcho Crystom Rodrigues, de 21 anos, também é apresentado ao público no programa. Filho de mãe solo, trabalha como motoboy para ajudar nas despesas da casa ao mesmo tempo em que investe na carreira de produtor audiovisual. É fundador da produtora Justiça Poética, que divulga o trabalho de artistas negros das periferias da capital gaúcha.

O baiano Geomar Rabelo, por outro lado, viu sua vida se transformar graças à estabilidade conquistada com o trabalho. Aos 18 anos aprendeu o ofício de pedreiro com seu pai e hoje, aos 32, é concursado na prefeitura da cidade onde vive. Sonha com a igualdade defendida pelo ativista Martin Luther King, uma de suas grandes inspirações.

Filha de um médico nigeriano, Fátima Oladejo é ginecologista e fez carreira na Marinha do Brasil. Atualmente se dedica à medicina do cuidado, atendendo e acolhendo principalmente mulheres negras em seu consultório.

Por fim, o programa apresenta a chef, empreendedora e estudante de gastronomia Negralinda, de 33 anos. Conhecida pelo seu bom humor e senso de coletividade, viveu da pesca de mariscos durante a maior parte da sua vida e hoje comanda um bistrô comunitário que leva seu nome.

Com direção de Naína de Paula e Henrique Matias, Falas negras também será exibido no GNT no dia 22 de novembro, depois do Papo de segunda, e no dia 26 no Canal Brasil, às 19h10min.