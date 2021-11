Grupo 50 Tons de Pretas retorna aos palcos nesta quinta-feira

Após um ano e meio de pandemia, a banda 50 Tons de Pretas volta a se apresentar ao vivo nesta quinta-feira (18), às 20h, com o espetáculo Tira o teu racismo do caminho no Teatro do Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Independência, 75). A apresentação acontece em formato híbrido, com público presencial limitado e a possibilidade de assistir online. Ingressos para as duas modalidades (a partir de R$ 10,00) podem ser adquiridos no site Sympla.

Com dois trabalhos autorais lançados durante a pandemia (o álbum Voa e o EP Então vem), o show marca a gravação do primeiro DVD da banda. No roteiro, alguns clássicos do samba e canções significativas na trajetória da banda, como A mais pura verdade, Basta acreditar, Tranças e Nossa canção. O show terá intervenções cênicas e as participações especiais do Coletivo Meninas Crespas e Grupo Afroativos.