Artistas afro-gaúchos abrem exposição em galeria do Ieavi na Casa de Cultura

A partir desta quinta-feira (18), a Galeria Augusto Meyer do Instituto Estadual de Artes Visuais (Ieavi), localizada no 3º andar da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736), recebe a exposição Lojas Africanas, territórios de afeto, com curadoria de Leandro Machado. Participam da mostra artistas visuais afro-gaúchos selecionados a partir de oficinas realizadas em cinco cidades (Novo Hamburgo, Osório, Pelotas, Porto Alegre e Rio Grande), nas quais foram apresentadas técnicas artísticas ligadas às artes gráficas.

O objetivo da atividade é aproximar, conhecer e fomentar encontros nos quais novas produções possam surgir, ajudando a tornar pública a existência de artistas que, em geral, habitam as periferias das cidades. O projeto tem financiamento do Pró-Cultura RS Fundo de Apoio à Cultura - FAC, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Lojas africanas pode ser visitada gratuitamente, de segunda-feira a domingo, das 10h às 18h, até o dia 9 de janeiro de 2022. A visita também poderá ser feita virtualmente em lojasafricanasarte.wixsite.com.