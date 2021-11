Poeta gaúcho ganha Prêmio Alphonsus de Guimaraens, da Biblioteca Nacional

Lançado em 2020, Textos para lembrar de ir à praia (Reformatório/Patuá), de Rodrigo Luiz P. Vianna, é o vencedor do Prêmio Alphonsus de Guimaraens, da Fundação Biblioteca Nacional. Os livros O movimento dos pássaros, de Micheliny Verunschk (Martelo Casa Editorial), e Casa do Norte, de Rodrigo Lobo Damasceno (Editora Corsário-Satã), conquistaram o segundo e terceiro lugares.

O livro de estreia de Rodrigo Luiz P. Vianna já havia sido contemplado pelo Prêmio Maraã de Poesia em 2019, prêmio este que viabilizou a publicação. O concurso destaca autores estreantes no cenário nacional, possibilitando a entrada no mercado editorial. Criado em 2015, o nome do prêmio é uma homenagem à terra natal do idealizador do concurso, Osório Barbosa, uma pequena cidade escondida no coração da floresta amazônica, a 600 km da capital, Manaus.

Vianna nasceu em 1981 em Porto Alegre e, atualmente, reside em São Paulo. Faz parte da turma de 2020 do Curso Livre de Preparação de Escritores (Clipe) – Poesia. Já teve poemas publicados no Jornal Rascunho e em revistas como a Meteöro (Corsário-Satã), Longe de Monte Carlo, Ruído Manifesto e Musa rara, além de ter sido destaque na categoria Poesia no Prêmio Palco Habitasul, da Feira do Livro de Porto Alegre, em 2006. Formado em Jornalismo, criou, em 2019, o podcast poesia pros ouvidos, em que autores contemporâneos leem suas produções.

A orelha do livro é assinada pela editora e poeta Natália Agra. “Ao ler os versos de Textos para lembrar de ir à praia, livro de estreia de Rodrigo Luiz Pakulski Vianna, algo nos invade, não sabemos se o mar, se areia, se maresia, se sereia, se pérola, mas de certo somos levados a caminhar por “uma praia que abarca todas/ as ausências que contemos” – praia circular-infinita que oxida a cidade. No oceano de ruínas, é o esqueleto do mar e seus véus de ondas de água-viva que vemos. A paisagem bonita novamente, tocada pela natureza”, destaca.

A poeta e jornalista Jeanne Callegari escreve a introdução à obra. “Mais importante que a técnica, e no mesmo patamar que o ouvido, talvez seja a percepção. Reconfigurar o conhecido: a dose exata entre evocar o familiar e produzir um espanto, nova forma de ver. Os versos aqui não são apenas belos e delicados, mas carregam também pensamento. Proposições sobre tempo e memória”, observa.

Prêmio Fundação Biblioteca Nacional

Realizado anualmente desde 1994, o Prêmio Literário Biblioteca Nacional contempla autores, tradutores e projetistas gráficos brasileiros, reconhecendo a qualidade intelectual e estética da produção editorial brasileira. São avaliadas publicações nas categorias poesia (Prêmio Alphonsus de Guimaraens), romance (Prêmio Machado de Assis), conto (Prêmio Clarice Lispector), ensaio social (Prêmio Sérgio Buarque de Holanda), ensaio literário (Prêmio Mário de Andrade), tradução (Prêmio Paulo Rónai), projeto gráfico (Prêmio Aloísio Magalhães), literatura infantil (Prêmio Sylvia Orthof) e literatura juvenil (Prêmio Glória Pondé). As comissões julgadoras analisam as obras de acordo com critérios como qualidade literária, originalidade, contribuição à cultura nacional, criatividade no uso dos recursos gráficos e excelência da tradução.

A premiação, uma das mais prestigiadas do País, recebe inscrições de autores baseados em diversos estados. As obras são analisadas por 27 julgadores – sendo três em cada categoria, ligados ao meio cultural, com notório saber e reconhecimento em suas áreas. O Prêmio Alphonsus de Guimaraens deste ano contou com Masé Lemos, Mônica Fagundes e Raquel Madanelo na comissão julgadora. Desde 2005, premiação já foi oferecida a Adélia Prado, Paulo Henriques Britto, Roberto Piva, Ana Martins Marques, Armando Freitas Filho, entre outros nomes da poesia nacional.