Ivonete Pinto apresenta livro com artigos sobre 'Cinemas periféricos'

Tem lançamento neste domingo (14), às 14h30min, na programação de sessões de autógrafos da 67ª Feira do Livro de Porto Alegre, a obra Cinemas Periféricos – estéticas e contextos não hegemônicos (Paco Editorial, 384 págs., R$ 45,50 na banca da livraria Isasul), da crítica de cinema e professora Ivonete Pinto.

O livro traz 52 artigos divididos por continentes, reunindo textos inéditos e a produção de mais de duas décadas publicada em revistas, jornais e sites em torno de filmes de países como Turquia, Irã, Tailândia, Índia, Camboja, Azerbaijão, Rússia , Romênia, Coreia do Sul e do Norte. A capa da publicação traz uma imagem do filme Nabat (Azerbaijão, 2014), de Elchin Musaoglu.

Os ensaios, que mesclam abordagem acadêmica e jornalística, contribuem para a reflexão do que significa produzir fora do eixo hegemônico representado especialmente pelos Estados Unidos e alguns países europeus. A autora privilegia filmes vistos sobretudo em festivais de cinema, e explora questões de linguagem e estética, bem como o contexto cultural, político e religioso dos países de origem dos filmes tratados.

O prefácio é escrito por Stephanie Dennison, professora de Estudos Brasileiros na Universidade de Leeds (UK). Ela ressalta que “a autora contextualiza suas observações em uma série de ensaios introdutórios que traçam a origem e desenvolvimento de conceitos tais como World Cinema, contribuindo assim para a teorização do cinema não- hollywoodiano.”

O texto de apresentação é da diretora da Mostra de Cinema de São Paulo, Renata de Almeida: "O cinema pode ser uma janela que nos faz entender e até nos identificar com o desconhecido; a riqueza da vida humana se encontra na diversidade, na oportunidade de conhecermos a diferença e mesmo com ela, a identificação”.

O editor da Paco Editorial, professor e crítico de cinema Humberto Silva, afirma que Cinemas Periféricos “oferece um mapa de realizações destacadas nos quatro cantos do mundo. Nesse livro, um filme é um veículo de reflexão sobre o mundo, em suas peculiaridades culturais e políticas".