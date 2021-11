Fernando Souza Neto lança obra neste sábado na Praça da Alfândega da Capital

Na obra Peregrino Off-road - Sou todo ouvidos (Editora Bodigaya, 216 págs., R$ 60,00), o escritor gaúcho Fernando Souza Neto conta sobre como uma aventura na imensidão de uma praia deserta e inóspita, considerada uma das maiores do mundo, no Sul do País, mudou sua vida. O lançamento ocorre neste sábado (13), às 17h30min, na 67ª Feira do Livro de Porto Alegre, com autógrafos na Praça da Alfândega.

O livro traz uma jornada espiritual incomum, de extrema coragem e anseio por reconexão e integridade, desenrolou-se como um verdadeiro chamado interior. "Quem for ler, precisa estar preparado para abrir sua mente e seu coração. Apesar de conter fatos difíceis de acreditar, trata-se de uma história absolutamente verídica, que narra diversos fatos que só acontecem a quem abre o coração ao universo e seus recados diários", destaca o escritor.

Não se trata apenas de um diário de viagem. A obra, na verdade, mostra um caminho espiritual fluido, ao mesmo tempo consistente e maduro, capaz de surpreender pela profundidade, originalidade e autenticidade. "Tenho certeza que a leitura servirá como uma meditação sobre a importância do silêncio, do desapego e da proximidade com a natureza. O livro tem o potencial de mudar a vida de diversas pessoas", afirma Souza Neto.

A publicação representa a materialização de uma mudança radical na vida de Fernando. Mesmo com uma carreira de sucesso na Odontologia, o escritor decidiu abandonar sua antiga profissão e morar na praia do Hermenegildo, no Sul do Rio Grande do Sul. A ideia era viver uma vida mais simples e contemplativa, sem a rotina estressante que lhe acompanhava. Hoje, ele e sua esposa se dedicam à limpeza ambiental e à ampliação da consciência ecológica da comunidade. "A paz espiritual me trouxe uma certeza: para sermos felizes, não precisamos de muito. Sobriedade, integridade, respeito, amor próprio e pela natureza são absolutamente grátis e representam um bom começo", conta.

Todo em cores e com fotografias que documentam e ilustram todos os passos do autor, o livro está disponível na Barraca número 10, ao preço de R$ 65,00, com desconto de ocasião chegando em até 10%.

Fernando Souza Neto nasceu em Porto Alegre, em 1964. Filho de mãe professora e pai dentista, é formado em Odontologia. Após uma inspiração, realizou a travessia de uma das maiores e desertas praias do mundo, percorrendo a pé e solitariamente seus mais de 220 quilômetros de extensão com apenas uma mochila às costas e um chamado inadiável em seu coração.