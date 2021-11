Consciência negra é tema do programa 'Palácio aberto' deste sábado

Produzido pela Secretaria de Comunicação do RS, o programa Palácio aberto vai ao ar na TVE neste sábado (13), às 21h30min, reunindo convidados para uma conversa sobre consciência negra. A atração, gravada no Salão Negrinho do Pastoreio, tem condução da jornalista Nara Sarmento.

Participam do encontro a bióloga Maria Cristina Santos, fundadora da organização de mulheres negras Maria Mulher; Jailson Barbosa, assessor de Políticas Públicas na prefeitura de Novo Hamburgo e ativista da pauta racial; e o professor de História e pesquisador da cultura afro-brasileira, Vander Duarte.

Mesmo os negros representando a maioria dos cidadãos brasileiros, apenas 12,8% da população na faixa etária de 15 a 24 anos que frequentava o ensino superior em 2020 era composta por eles.

Esse é apenas um dos dados que escancara as marcas deixadas pela escravidão e pelo preconceito. A reflexão sobre esse problema e a luta contra o racismo fazem parte do objetivo do Dia da Consciência Negra, que pautou a quinta edição do programa que será exibido neste sábado.