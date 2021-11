Campeões de outras edições participam do novo episódio de 'MasterChef'

Nesta terça-feira (16), os cozinheiros amadores do MasterChef Brasil encaram uma das provas mais temidas do programa com um ingrediente muito amado por todos: o chocolate. Trabalhar com a iguaria demanda técnica e precisão em todos os processos, o que deixa os participantes com os nervos à flor da pele. O 20ª episódio vai ao ar na Band, às 22h30min.

Depois de mostrarem um entremet, uma tartelete e um terrário de chocolate, que surge em meio a uma cortina de fumaça, os jurados anunciam que os competidores precisarão fazer uma sobremesa que traga alguma surpresa. Para ajudá-los na prova, Ana Paula Padrão chama um convidado que sabe tudo sobre o assunto: o chocolatier Alê Costa.

O profissional dá dicas de como preparar as receitas e revela que, além de se salvar e garantir mais uma semana no jogo, o vencedor vai ter sua criação incluída no cardápio de seu novo hotel.

Na prova de eliminação, os concorrentes serão desafiados a reproduzir com excelência pratos autorais dos campeões das temporadas anteriores. Além de conquistar o paladar dos jurados, eles vão precisar agradar os verdadeiros criadores: Elisa Fernandes, Izabel Alvares, Leonardo Young, Michele Crispim, Maria Antonia Russi e Rodrigo Massoni.