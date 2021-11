Any Gabrielly, do grupo Now United, participa do programa '#Provoca'

Nesta terça-feira (16), às 22h, na TV Cultura, Marcelo Tas recebe a cantora e dançarina Any Gabrielly no #Provoca. Na ocasião, a integrante brasileira do grupo musical mundialmente conhecido Now United compartilha histórias sobre sua trajetória, sucesso da banda e fala com carinho sobre seus fãs.

Com apenas 19 anos de idade, Any diz que sempre prezou muito pela educação e pelo esforço, mesmo tendo poucas condições financeiras. "Eu nasci pobre e sou mulher preta. Então, querer ser artista com isso na minha vida já era bem complicado", conta durante a conversa.

Representando o Brasil no Now United, criado em 2017, ela sobre o sucesso da banda e sobre terem virado um verdadeiro fenômeno. "A gente se conecta com os nossos fãs e com as pessoas que nos escutam de uma forma que não acontece tão facilmente. Os fãs são quase parte do grupo... São nossa família."

Any fala também sobre as raízes musicais de sua família, contando que seu avô tocava violão, sua avó cantava na igreja e que ela chegou a estudar ópera durante um tempo. Por fim, a artista menciona a relação próxima com os fãs nas redes sociais e dá uma palhinha musical durante a entrevista.