Humberto Gessinger faz show no Auditório Araújo Vianna neste sábado

Neste sábado (13), no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685), o músico Humberto Gessinger apresenta o show do seu disco mais recente, Não vejo a hora. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla (entre R$ 90,00 e R$ 240,00), e os setores Plateia Gold e Plateia Baixa Central já estão esgotados.

Não vejo a hora é o primeiro álbum de inéditas desde InSULar, de 2013. No espetáculo, ele interpreta músicas desse novo álbum, além de sucessos de sua carreira, num formato power trio acompanhado por Felipe Rotta (guitarra) e Rafa Bisogno (bateria).

Para o artista, a volta ao Auditório Araújo Vianna terá um sabor diferente desta vez: “Entre 1985 e 2019, toquei oito vezes no Araújo Vianna. Noites fantásticas de dupla emoção: coração a mil por estar lançando trabalhos novos na minha cidade natal e cabeça a mil pois foi sentado naquela plateia que, quando garoto, aprendi muito sobre música. Mas acho que não é exagero dizer que a noite de 13 novembro vai ser a mais emocionante de todas. Voltar a tocar depois de quase dois anos afastado dos palcos vai ser incrível. Foi um tempo muito difícil para todos, com sofrimento e incertezas. Mais uma razão para aproveitarmos ao máximo - mas com todos os cuidados - os bons momentos que a vida e a música oferecerem”.