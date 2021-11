Recital de piano é atração no Musical Évora desta quarta-feira

Nesta quarta-feira (17), a partir das 12h30min, no palco principal do Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº), o Musical Évora recebe o pianista polonês Raphael Lustchevski. Ele irá tocar obras de Karol Szymanowski (1882-1937), Richard Addinsell (1904-1977) e Fryderyk Chopin (1810-1849).

Professor de performance em piano, Lustchevski é especialista e divulgador da música de Chopin pelo mundo. Já recebeu prêmios nacionais e internacionais com o instrumento e tem se apresentado em diversos países europeus, na Ásia, nas Américas e também na Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e Oriente Médio.

Respeitando todos os protocolos, o limite de público no espetáculo será reduzido em relação à capacidade total do local. Para melhor organização, haverá distribuição de senhas a partir das 12h. O Musical Évora tem o patrocínio da Évora Holding Company, realização da Associação Amigos do Theatro São Pedro e produção da Fundação Theatro São Pedro.