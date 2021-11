Ospa interpreta peças de duas renomadas compositoras brasileiras

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre revisita neste sábado (13), às 17h, na Casa da Ospa, a obra de duas renomadas compositoras brasileiras. No espetáculo, a pianista e professora da Ufrgs Cristina Capparelli irá interpretar o solo de uma peça inédita para o grande público de Dinorá de Carvalho. Além disso, sob regência de Tobias Volkmann, o concerto contempla ainda uma composição intimista de Marisa Rezende e uma sinfonia de Robert Schumann.

A apresentação será transmitida ao vivo pelo canal da orquestra no YouTube e pela plataforma #CulturaEmCasa. As vendas virtuais seguem até sexta-feira (12), às 11h59min na plataforma. Os ingressos correspondem a 1kg de alimento não perecível que deve ser entregue no dia do concerto.

Pioneira na música entre as brasileiras, Dinorá de Carvalho fundou a Orquestra Feminina de São Paulo e foi a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Música. A Ospa resgata neste sábado Três danças brasileiras (para piano, cordas e percussão), que contará com solo de Cristina Capparelli.

O trabalho de Marisa Rezende também estará presente na performance. Com dezenas de discos gravados e uma prolífica carreira como musicista, já foi premiada pela Academia Brasileira de Música com a Medalha Villa-Lobos. Em 2014 finalizou Fragmentos (para orquestra de câmara), composição que será interpretada pela Ospa.

O romantismo alemão dá o tom do desfecho da apresentação. O experiente maestro Tobias Volkmann prepara a execução da Terceira sinfonia de Schumann, uma peça ímpar do gênero no repertório do compositor.

Os bilhetes físicos podem ser retirados na sexta-feira (12) e no sábado (13), das 12h às 17h. O público presencial será reduzido na Casa da Ospa, no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Borges de Medeiros, 1.501), e será obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação.