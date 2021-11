Gilberto Gil é eleito para a Academia Brasileira de Letras

Com 22 votos, a ABL (Academia Brasileira de Letras) elegeu Gilberto Gil como novo imortal da casa. O cantor e compositor de 79 anos ocupa a cadeira 20, em substituição ao jornalista Murilo Melo Filho (1928-2020).

Gil disputava a posição com o poeta e compositor Salgado Maranhão e com o escritor Ricardo Daudt. Com a eleição do artista, a ABL tem agora dois membros negros: Gilberto Gil e o acadêmico Domício Proença Filho.