Casa de Cultura Mario Quintana retoma atividades com espetáculo infantil

Com atividades suspensas desde março de 2020 pela pandemia de Covid-19, a Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736) está retomando a programação de espetáculos a partir deste sábado (13), às 16h, com a exibição da peça infantil Peteca, pião e pique pessoa. A montagem, que será exibida ainda nos dias 14 e 15 de novembro no mesmo horário, ocupa o Teatro Bruno Kiefer, no 6º andar do complexo cultural.