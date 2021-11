Livro 'Retratos da Uva e Vinho' resgata memórias da gastronomia e da hotelaria na serra do RS

Ocorre nesta quinta-feira (11), em formato online, o lançamento do livro Retratos da Uva e Vinho - Memórias da Gastronomia e da Hotelaria. A apresentação da obra ocorre às 9h, com transmissão pelo canal do Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria (Segh) Região Uva e Vinho no YouTube

Com 200 páginas divididas em 33 capítulos, a publicação apresenta registros dos setores da gastronomia e da hotelaria obtidos em pesquisas documentais, bibliográficas e de campo, traduzidos também em fotografias. A obra teve produção cultural e executiva de Cristina Nora Calcagnotto e coordenação de pesquisa da turismóloga Paula Nora.

Durante dois anos, mais de 100 pessoas foram entrevistadas, cerca de dois mil quilômetros foram percorridos pela região e mais 1,5 mil fotos foram clicadas para contar, de forma leve, os recortes de fatos, paisagens, sabores, saberes e fazeres das 20 cidades participantes (Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Cotiporã, Fagundes Varela, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Guabiju, Monte Belo do Sul, Nova Pádua, Nova Prata, Protásio Alves, Santa Tereza, São Jorge, São Marcos, Veranópolis, Vila Flores, Vista Alegre do Prata e Pinto Bandeira).