Pedro Tagliani e Thayan Martins Quinteto se apresentam no Butiá

Neste domingo (14), o Butiá recebe Pedro Tagliani para celebrar seus 60 anos de vida e 40 de carreira em uma performance ao ar livre. No show, o músico sobe ao palco acompanhado de Michel Dorfman (piano), Lucas Esvael (baixo) e Marquinhos Fê (bateria).

Além das músicas de alguns compositores que foram referência na sua carreira, como Pat Mettheny, Tagliani também exibirá composições de seu mais recente álbum Hemisférios, o primeiro gravado inteiramente no Brasil. No disco, ele percorre os caminhos que passam pelo jazz, samba e choro.

No feriado de segunda-feira (15), é a vez de Thayan Martins Quinteto. Formado por Thayan (percussão), Stefania Johnson (flauta transversal), Tamiris Duarte (contrabaixo), Pâmela Amaro (cavaco) e Fofa Nobre (gaita ponto), o grupo navega pelo universo do choro, da música instrumental, do samba e de outros ritmos da cultura popular brasileira.

A experiência sonora apresentada por elas resulta em um espetáculo livre, onde as instrumentistas dividem solos, criam texturas e exploram ao máximo cada instrumento com muito embalo e diversidade rítmica. No repertório, músicas como Chorinho em Cochabamba, Tico-tico no fubá, Feira de Mangaio, Marinheiro só e Lia de Itamaracá.