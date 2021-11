Espaço 373 recebe o trio Jobim Jazz em homenagem ao maestro

Nesta sexta-feira (12), às 21h, no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373), o grupo Jobim Jazz se apresenta interpretando clássicos do maestro soberano Antônio Carlos Jobim.

Com Luiz Mauro Filho (piano), Rafael Figueiredo (contrabaixo acústico) e Bruno Braga (bateria) no palco, o trio explora as fases emblemáticas da obra de Jobim em arranjos adaptados que mesclam o popular e o erudito.

A apresentação contará ainda com a participação especial de Ricardo Morschbacher na flauta transversa.