Canções dos Beatles em concerto da Orquestra Theatro São Pedro

Com regência do maestro Evandro Matté, a Orquestra Theatro São Pedro apresenta nesta segunda-feira (15), às 18h, no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº), um concerto com clássicos da banda The Beatles. As músicas serão interpretadas pelos cantores Daniel Germano e Elisa Machado.

Sympla Os ingressos para o espetáculo estão à venda pela plataformapor valores entre R$ 10,00 e R$ 60,00. Caso sobre ingressos, haverá bilheteria física na chapelaria do teatro a partir das 16h do dia do show.

Elisa é formada em Música pela Ufrgs e também possui em seu currículo cursos de trompete e de canto avançado no Conservatório Pablo Komlós. Em 2014 venceu o Concurso Brasileiro de Canto Maria Callas/SP e, no mesmo ano, foi aprovada em concurso público para trabalhar junto ao Coro Sinfônico da Ospa, com o qual atua ainda hoje.

Especializado em canto lírico na Itália, o baixo-barítono Germano já se apresentou como solista Nas principais obras de concerto. Em 2021 debutou no papel de Don Belflor na ópera O acordo perfeito com a Ospa. Também foi solista na estreia mundial da operita Violoncello, de Arthur Barbosa.

Para a apresentação desta segunda-feira (15), a capacidade do local será limitada a 50% do público (350 espectadores).