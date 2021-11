Yuval Noah Harari é atração do 'Fronteiras do Pensamento' pela plataforma virtual

O Fronteiras do Pensamento lançará em sua plataforma digital (fronteiras.com), a partir das 20h desta quarta-feira (10), entrevista exclusiva com o escritor israelense Yuval Noah Harari, um dos nomes mais esperados desta temporada. A apresentação terá como tema principal os 10 anos de publicação de Sapiens - Uma breve história da humanidade, obra traduzida para 60 idiomas, que vendeu 16 milhões de cópias e fez de Harari um dos intelectuais mais celebrados da atualidade.

O escritor será entrevistado pelo professor da Faculdade de Direito da Uerj e da Universidade de Columbia (Nova York) Ronaldo Lemos, também especialista em tecnologia, proteção de dados, propriedade intelectual, mídia e políticas públicas. Em Sapiens, Harari questiona tudo o que sabemos sobre a trajetória humana ao explorar quem somos, como chegamos até aqui e por quais caminhos ainda podemos seguir. A entrevista especial chega a temas atuais como o impacto da pandemia, tecnologia, inteligência artificial e bitcoin.

Harari também é autor de Homo Deus e 21 lições para o século 21, publicações lidas mundialmente. Leciona na Universidade Hebraica de Jerusalém e é considerado uma celebridade do mundo cultural. Foi agraciado duas vezes com o Prêmio Polonsky por Criatividade e Originalidade.







A plataforma digital do projeto já oferece as primeiras cinco conferências desta temporada - Jared Diamond, Steven Pinker, Anne Applebaum, Niall Ferguson e Margaret Atwood - para assinantes assistirem quando quiserem.







Porto Alegre terá conferência presencial no dia 22



Outra novidade do projeto é a realização da primeira conferência presencial desde o início da pandemia. O norte-americano Carl Hart, um dos mais instigantes e reconhecidos pesquisadores da atualidade, fará conferência no dia 22 de novembro, às 20h, no Salão de Atos da Pucrs.



Os participantes são convidados a celebrar este momento com um brinde a partir das 19h. Os ingressos podem ser adquiridos de forma avulsa para esta conferência presencial.



Os inscritos da Temporada 2021 poderão assistir Hart pela plataforma digital do projeto a partir do dia 24. Se preferirem assistir também presencialmente, terão um desconto especial de 60% para esta conferência.