Live aborda restauração das pinturas da Igreja Nossa Senhora de Lourdes

live no Facebook Na década de 1960, a Igreja Nossa Senhora de Lourdes (General Caldwell, 1.022) passou a abrigar importantes obras de arte. Duas dessas telas são do renomado artista ítalo-brasileiro Aldo Locatelli, e a outra pertence ao artista espanhol José Riera Sicart. Nesta quinta-feira (11), às 18h, em, acontece a apresentação do trabalho de restauração dessas pinturas.

Participam do evento o professor, historiador e crítico de arte Paulo Gomes, as restauradoras Cristina Ferrony e Vivian Lockmann e a museóloga Caroline Zuchetti. As obras, tombadas pelo EPAHC da prefeitura de Porto Alegre, se chamam A Aparição da Virgem, Sagrado Coração de Jesus e São José.

Durante a transmissão ao vivo, serão abordados assuntos como a execução do restauro com fotos, o detalhamento sobre as técnicas e o processo, além da importância desta iniciativa para preservação da memória e história da arte.

A restauração durou cerca de 10 meses e contou com o patrocínio das empresas Dufrio, Sulgás e Medlive, por meio do financiamento Pró-Cultura do Governo do Estado. Realizado pela Mitra da Arquidiocese de Porto Alegre, sob a coordenação geral da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, o projeto foi administrado pela Cult Assessoria e Projetos Culturais com o acompanhamento da Cúria Metropolitana de Porto Alegre.