'Ocidente acústico' tem apresentação de Gustavo Telles nesta quinta-feira

Pela primeira vez nos palcos desde o início da pandemia de Covid-19, o músico Gustavo Telles se apresenta nesta quinta-feira (11), às 21h, no Ocidente acústico. A performance, que acontece no Bar Ocidente (Osvaldo Aranha, 960), conta ainda com a participação de Murilo Moura no teclado e na voz, e de Luciano Albo na voz e no violão.