Bate-papo presencial sobre arte e fotografia no V744atelier

O espaço expositivo V744atelier (Visconde do Rio Branco, 744) promove nesta quinta-feira (11), às 18h, um bate-papo sobre a exposição ViCeVeRSa... pode não ser o que é, da artista plástica gaúcha Vilma Sonaglio. Ao lado da criadora, estará a artista plástica e professora Elaine Tedesco, em uma reflexão teórica com mediação de Luciane Bucksdricker, doutora em Artes Visuais pela Ufrgs. A entrada é franca.

A mostra apresenta trabalhos realizados por Vilma Sonaglio no último ano e meio, dentro do contexto da pandemia. São três séries fotográficas que refletem, metaforicamente, seu pensar sobre este período de isolamento social e sobre a materialização do virtual.

Idealizado pela própria Vilma, o V744atelier é um novo espaço para criar e expor arte contemporânea em Porto Alegre. A exposição tem acesso gratuito, de quartas as sextas-feiras, das 14h às 17h. Outros horários devem ser agendados pelo perfil de Instagram do V744atelier.