Obras de Paulo Corrêa passam a integrar galerias do Trensurb

A partir desta terça-feira (9), até o dia 30 de novembro, as galerias Xico Stockinger e Mario Quintana, que ficam nas estações Rodoviária e Mercado do Trensurb, receberão painéis da exposição Terragrita, do artista Paulo Corrêa. O trabalho transita e mescla diversas técnicas artísticas que vão da pintura à colagem e recorte de papelão, utilizando ainda tinta acrílica e pigmentos naturais.