Nei Lisboa acústico é atração no fim de semana em Porto Alegre e Lajeado

Com uma setlist variada que transita por diferentes momentos da sua trajetória musical, Nei Lisboa se apresenta em Porto Alegre nesta sexta-feira (12), às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80), em Porto Alegre.

Em formato acústico, com voz e violão, o show irá propiciar um ambiente descontraído e interação com a plateia. O músico promete ainda uma coletânea dos sucessos de seus 40 anos de carreira, celebrados em 2019, além das novas canções que integram o EP digital a ser lançado em breve.

Os ingressos para a performance podem ser adquiridos através da plataforma Uhuu. Os bilhetes inteiros (plateia baixa, alta, camarote, mezanino e galerias) custam entre R$ 60,00 e R$ 80,00. É necessário apresentar a carteira de vacinação com no mínimo uma dose para a entrada no teatro.

Além da Capital, Nei Lisboa ainda se apresenta no Teatro Univates, em Lajeado, no sábado (13).