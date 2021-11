Obra sobre o Egito tem lançamento na Feira do Livro de POA nesta quinta-feira

A escritora Margaret Bakos lança nesta quinta-feira (11), na 67ª Feira do Livro de Porto Alegre, a obra O pilar de Osíris (BesouroBox, 168 págs., R$ 43,92) . A sessão de autógrafos ocorre às 17h30min, na Praça da Alfândega, no Centro Histórico da Capital.

A decana da Egiptologia brasileira apresenta ao leitor Deir el Medina, uma antiga vila do Egito, onde moravam os artesãos que trabalhavam nas tumbas do Vale dos Reis. O foco do livro é a trajetória de um escriba muito competente do Egito Antigo, chamado Dhutmose. A autora realizou quatro viagens ao país e estudou a civilização por mais de 30 anos.

No romance de estreia, O Pilar de Osíris, obra rara no gênero, Margaret Bakos inaugura uma nova fase em sua vida de escritora, reunindo o talento de reviver os fatos com seus profundos conhecimentos sobre o Antigo Egito.

Margaret é escritora, historiadora, professora universitária, membro da Egypt Exploration Society e de outras associações americanas e brasileiras. Presença ativa, como palestrante, em eventos no Brasil, Argentina, Venezuela, Portugal, Espanha, Alemanha, Inglaterra, França, Índia. Possui trabalhos publicados em alguns desses países, em especial em Imhotep Today - Egyptianizing Motifs in Architecture and Art in Brazil, editado pelo University College London, entidade onde realizou seu Pós-doutorado em Egiptologia.