José Resende inaugura exposição na Fundação Iberê e reabre mirante no Guaíba

Em um mundo marcado pelo imediatismo e pelo fluxo acelerado das relações, a arte chega como forma de suspiro e dá espaço à contemplação. É isso que resume o trabalho do escultor paulista José Resende que, pela primeira vez, traz a Porto Alegre uma exposição que reúne um conjunto significativo de suas obras. A mostra Na membrana do mundo abre na Fundação Iberê (Padre Cacique, 2.000) neste sábado (13) e se estende até 6 de março de 2022.

Nas quintas-feiras, a visitação ao espaço acontece de forma gratuita, das 14h às 18h, conforme lotação máxima do local. Nas sextas-feiras, sábados e domingos, no mesmo horário, a entrada é mediante agendamento pelo Sympla, com ingressos entre R$ 10,00 e R$ 40,00. Excepcionalmente neste fim de semana, sábado (13) e domingo (14), e no feriado de segunda-feira (15), os bilhetes estarão com valor promocional único de R$ 5,00.

Arquiteto de formação, Resende se inseriu no mundo das artes de forma gradual, vendo a atividade, em um primeiro momento, apenas como complementação da faculdade. Aos poucos as possibilidades no meio começaram a se abrir e ele decidiu investir de vez na carreira. "Eu não escolhi a arte, foi ela que me escolheu. Nunca fui um artista muito hábil. Não sou um escultor de formação tradicional e meu trabalho, por conta da minha graduação, sempre se deu em termos de construção. Sempre pensei primeiro no desenho e no plano para depois colocar em prática no espaço", conta.

O início da sua carreira também traz como marca a participação no Grupo Rex, no final da década de 1960. Ao lado de nomes como Wesley Duke Lee, Nelson Leirner, Geraldo de Barros, Frederico Nasser e Carlos Fajardo, criticava o circuito artístico do País e buscava a autonomia da profissão em relação aos vínculos institucionais estabelecidos na época. Para ele, o movimento ia além da forma como se realizava o trabalho, englobando também a maneira como o público via e consumia aquele conteúdo. "Isso se faz presente até hoje no meu modo de produzir", relata.

A exposição, que chega ao Iberê com curadoria de Luisa Duarte, busca apresentar um panorama dos diferentes materiais produzidos por Resende ao longo de sua trajetória. São cerca de 20 peças expostas, sendo a mais antiga de 1974 e a mais recente de 2018. "Diante disso, você nota um amplo arco histórico. Estamos longe de um resumo completo da obra, mas estamos diante de uma variedade suficiente para que os principais eixos do programa poético do artista sejam apresentados", explica a curadora.

Ela chama atenção ainda para alguns aspectos presentes nas criações que traçam um diálogo crítico entre o tempo e o espaço em que vivemos. São construções formais, feitas a partir de insumos presentes no nosso cotidiano e no ambiente urbano, que possibilitam uma visão diferenciada daquilo que já conhecemos. Para ela, o artista promove "vizinhanças fecundas" com a escolha dos materiais, muitas vezes opostos, que se tocam e se entrelaçam.

O escultor frisa que a mágica do trabalho não está apenas na escolha dos elementos usados, mas também na contemplação feita por cada observador e nos questionamentos e pensamentos que surgem a partir disso. "É desse olhar que nasce a poesia artística", complementa. O nome da mostra, Na membrana do mundo, surge exatamente a partir desse espaço intermediário criado e ocupado pelas obras, transitando entre o interior e o exterior, e o público e o privado.

Luisa também fala sobre a força das produções no que diz respeito à noção do tempo moderno. "Se vivemos hoje em um mundo dominado pela presença massiva de imagens e símbolos com muito apelo, Resende apresenta o contrário. As esculturas necessitam, assim como solicitam de cada um de nós, um olhar mais paciente e menos apressado. Dessa forma, conseguimos enxergar para além da nossa dispersão e do automatismo que rege a vida."

Nesse sentido, ela destaca ainda o mirante Olhos atentos, também construído pelo artista, que há anos compõe a paisagem de Porto Alegre, na orla do Guaíba. A estrutura, fechada há três anos, será reativada pela prefeitura no mesmo dia da abertura da exposição, a partir das 11h. "Ela serve como um convite, em meio ao ritmo apressado das grandes cidades, para que você pare, se engaje e contemple, de corpo inteiro, a vista ao seu redor."