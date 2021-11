Editora Libretos promove 'Grenal de poesia' nesta terça-feira

Durante a 67ª Feira do Livro de Porto Alegre, a Libretos promove o Grenal de poesia, entre autores e ilustradores. O sarau integra a programação da Libretos Híbrida e estreia no canal de YouTube da editora (Youtube/libretos100) nesta terça-feira (9), às 19h.

Pelos vermelhos, ainda que gremistas, participam Ricardo Silvestrin (foto acima) e Leo Silvestrin, autor e ilustrador de Carta Aberta ao Demônio (Libretos, 2021, 104 págs.) , respectivamente. Representando os azuis, mas colorados, entram no jogo Sandro Santos e Vera Rotta, autor e ilustradora de Poemas azuis (Libretos, 2021, 60 págs., R$ 32,00). A sessão de autógrafos com os dois "times" está marcada para quarta-feira (10), às 17h30min, na Praça da Alfândega.

Sandro Julio dos Santos nasceu em Porto Alegre, é jornalista e poeta. Fã de Mario Quintana, Fernando Pessoa e admirador de escritores da “Geração Perdida” como Scott Fitzgerald e Ernest Hemingway. Antes de mudar de ares e trocar o perfume dos jacarandás da capital gaúcha pelo colorido dos ipês da capital federal trabalhou como assessor e repórter. Morou em Brasília por mais de 15 anos, onde percorreu assessorias de comunicação, rádios e redações de diferentes ministérios, produtoras de audiovisual, além de realizar consultorias para a Unesco, no Ministério da Educação. Após algumas temporadas como repórter no Congresso Nacional e na Presidência da República foi diretor de Comunicação da Secretaria de Cultura do governo do Distrito Federal. A melhor parte era a localização, pois sua sala era no Tea­tro Nacional Cláudio Santoro, obra do arquiteto Oscar Niemeyer. Em 2018, morou em Granada, na Andaluzia - época em que resolveu divulgar seus escritos.

Ricardo Silvestrin é escritor, compositor e mestre em Literatura pela Ufrgs. Antes de Carta aberta ao Demônio, lançou os livros de poesia Sobre o que, Prêt-à-porter, Typographo, Metal, Adversos, Advogado do diabo, O menos vendido, ex,Peri,mental, Palavra mágica, Bashô um santo em mim, Quase eu e Viagem dos olhos. Na prosa, Play, contos, e O videogame do rei, romance. Entre seus livros para crianças, destacam-se É tudo invenção e Pequenas observações sobre a vida em outros planetas. Na música, lançou o álbum Silvestream. Recebeu por cinco vezes o Prêmio Açorianos de Literatura (três delas enquanto autor, uma pela editora Ameopoema e outra como destaque de mídia pelo programa na rádio Ipanema FM – Transmissão de Pensamento).