Exposição celebra 33 anos da Galeria Bublitz com 33 artistas

A Bublitz Galeria de Arte (Neusa Goulart Brizola, 143), em Porto Alegre, comemora 33 anos com uma exposição especial, com 33 obras de 33 artistas que fazem parte da sua trajetória. A exposição segue na galeria até 25 de novembro, com visitação gratuita, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e sábados, das 10h às 13h. O local fecha nos domingos e feriados.