Psiquiatra Jacques Stifelman fala sobre saúde mental no programa '#Provoca'

Na edição desta terça-feira (9) do programa #Provoca, que vai ao ar às 22h, na TV Cultura, o apresentador Marcelo Tas recebe o psiquiatra e psicanalista Jacques Stifelman para uma conversa sobre saúde mental, dinheiro e perda de memória.

Na ocasião, o convidado fala que a saúde mental é a capacidade de se ter dúvidas. "Não é aquela dúvida se você quer hambúrguer ou x-burguer. Mas a dúvida mais natural: o que eu estou vivendo agora está destinado a acabar (...) devo viver contra o tempo? (...) a certeza só traz garantias e protege da ideia da finitude, do fato do pensamento ser fragmentado e efêmero, nada dura, nem o próprio mal-estar tão acalantado nos dias de hoje."

Tas também pergunta para Stifelman sobre quanto dinheiro ele pode continuar ganhando sem correr o risco de virar um homem rico deprimido. "O bastante para você se preocupar se caso você não trabalhe mais, quanto tempo seu dinheiro vai durar. Se você não tiver mais essa preocupação, me procure urgente e eu estou sem hora", responde o psiquiatra.

Ele diz ainda que a perda de memória pode estar associada, nesses tempos de pandemia, com uma forma de desorientação no tempo e no espaço. "A ausência da memória faz a pessoa julgar-se mais insegura, fraca e realmente ela está acontecendo (...) alguns remédios para ajudar as pessoas durante a pandemia fazem elas perderem a memória também. É interessante a ideia de que a pessoa perde a memória, mas não perde a memória de que perdeu a memória”, reflete.