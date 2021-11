Artes visuais e literatura em debate na Biblioteca Pública do RS

O primeiro bate-papo tem a participação de Cristiano Baldi, escritor e professor de escrita criativa com incursões nas artes visuais. Ele foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura de 2018, com o romance Correr com rinocerontes, e já dirigiu, roteirizou e exerceu funções diversas em curtas e videoclipes.

Nas próximas semanas, o ciclo de conversas terá ainda a presença de Eduardo Veras (curador, crítico e historiador da arte), Jailton Moreira (artista, professor e curador) e Claudia Caimi (professora doutora em Linguística e Letras).

A exposição Entre - inventários de uma poética está aberta para visitação na Biblioteca Pública do Estado até 4 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, com entrada franca.