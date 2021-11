Relançamento da biografia de Júpiter Maçã com show no Ocidente

O Ocidente (Osvaldo Aranha, 960) será palco do relançamento da biografia Júpiter Maçã - A efervescente vida & obra nesta quarta-feira (10), às 20h.

Quem vai comandar a festa é o grupo Império da Lã, que vai reviver hits tanto do TNT e dos Cascavelletes, bandas fundadas por Júpiter, quanto das encarnações solo do artista. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla.

A obra, escrita pelos jornalistas Cristiano Bastos e Pedro Brandt, foi reformulada com novos conteúdos. Ao longo de 500 páginas, o livro traça a vida do músico gaúcho desde o nascimento até a morte, passando por suas vitórias e tragédias com riqueza de detalhes, revelações, informações inéditas e uma farta quantidade de imagens.

A produção é resultado de uma pesquisa de três anos. Entre as novidades da obra, publicada originalmente em 2018, estão três cadernos de fotos coloridas e duas entrevistas feitas pelos autores com Júpiter em diferentes fases da carreira.