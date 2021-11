TV Globo lança novela inédita nesta segunda-feira

Criada e escrita por Lícia Manzo, a primeira novela inédita no horário desde o início da pandemia estreia nesta segunda-feira (8), depois da exibição do Jornal Nacional. Um lugar ao sol gira em torno da história dos gêmeos Christian e Christofer/Renato (Cauã Reymond) que vivem realidades distintas: a dos sonhos realizados e a dos que foram cruelmente frustrados.

Ao perderem a mãe no parto, em Goiânia, os irmãos são separados antes de completarem um ano de idade. Um deles é adotado por um casal do Rio de Janeiro e o outro é encaminhado pelo pai, sem recursos, a um abrigo. Assim, Christofer – rebatizado Renato pelos pais adotivos – e Christian crescem sem saber da existência um do outro.

Tudo muda quando seus caminhos se convergem e Christian assume a identidade do irmão gêmeo, Renato, que teve a chance de ter uma vida com mais oportunidades e sempre viveu no luxo.

Por meio da personagem Rebeca (Andreia Beltrão), que é uma ex-modelo, a autora vai tratar ainda de questões como envelhecimento e suas consequências para quem sempre trabalhou com a imagem. Além disso, o poder e a independência da mulher de hoje também estão presentes na trama, assim como a questão do alcoolismo.

Para Lícia, tratar de assuntos pertinentes e atuais é essencial dentro da dramaturgia. “A adicção acontece quando você está num mundo desequilibrado. Na procura por um lugar ao sol, se você tem possibilidades, recursos, ferramentas, isso já é um facilitador humano, mas infelizmente muitos de nós não têm”, explica.