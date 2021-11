'Palácio aberto' sobre violência contra a mulher vai ao ar na TVE neste sábado

A quarta edição do Palácio aberto, produzido pela Secretaria de Comunicação do Estado (Secom), é sobre a violência contra a mulher. O programa irá ao ar na TVE neste sábado (6), às 21h30min. Gravado no histórico Salão Alberto Pasqualini do Palácio Piratini, tem a apresentação da jornalista Nara Sarmento.

No ano passado, uma mulher foi vítima de feminicídio a cada sete horas no Brasil. No total, foram registrados 1.350 casos de mulheres assassinadas pela sua condição de gênero no país, de acordo com o anuário brasileiro de segurança pública, que reúne dados das secretarias estaduais. Outro levantamento mostra que o perigo vive muito próximo das vítimas: nove em cada 10 tiveram a sua vida tirada pelo companheiro ou por um parente próximo.

Para falar sobre esse quadro preocupante e incentivar denúncias, o Palácio Aberto recebeu como convidadas a advogada e integrante do Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, Paola Pinent; a juíza titular do 1º juizado da Violência Doméstica e Familiar contra Mulher, Márcia Kern, e a psicóloga Clarissa De Antoni, que trabalha com prevenção e intervenção em casos de violências. O programa entrevistou ainda a delegada Jeiselaure de Souza, diretora da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher da Polícia Civil do Rio Grande do Sul.

O programa Palácio aberto foi idealizado com o objetivo de abordar temas de interesse da sociedade tendo como cenário o Piratini, que completou 100 anos em 2021. A primeira edição, ambientada no Salão Alberto Pasqualini, teve como tema a Luta pela Democracia e foi conduzida pelo governador Eduardo Leite e pela secretária de Comunicação, Tânia Moreira. O segundo programa, gravado nos jardins do palácio, abordou a campanha do Outubro Rosa, e o terceiro, gravado no Salão Negrinho do Pastoreio, falou sobre os hábitos da “nova terceira idade”.