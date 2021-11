Escritora Cleonice Bourscheid lança livro infantil 'Curumim' no Theatro São Pedro

Ave, Tekohá, uma jornada poética inspirada na Cosmologia Guarani . A publicação conta com pinturas da artista Joana Puglia. Neste sábado (6), a autora Cleonice Bourscheid lança o livro infantil Curumim (Editora Ardotempo, 56 págs., R$ 40,00), como etapa seguinte do projeto. A publicação conta com pinturas da artista Joana Puglia.

O livro reúne poemas sobre a vida das crianças na aldeia, seus brinquedos, suas músicas. A ideia deste livro é brincar com as palavras e descobrir, por meio delas, como vivem, como brincam, como cantam as crianças Guarani. O Coral infantil Guarani Pindó Poty, do Lami, fará uma apresentação especial no evento, no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº), a partir das 16h.

Na ocasião, também acontece a mesa Criança – Natureza – Arte – Música – Literatura, com artistas e educadores. Participam da conversa a ilustradora Joana Puglia, o editor ilustrador Alfredo Aquino, a educadora das infâncias Ana Felícia, a educadora musical Clarice Bourscheid, o professor e artesão Guarani Isabelino e a escritora e autora do projeto Ave, Tekohá, Cleonice Bourscheid.

A exposição de fotografias, poemas e arte Guarani de Aristóteles Bourscheid na Sala de Exposições do Theatro prossegue até o dia 14 de novembro, como atividade paralela da programação da 67ª Feira do Livro de Porto Alegre. A visitação é gratuita e aberta para escolas.