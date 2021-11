Alcy Cheuiche participa de atividades na Feira do Livro de Porto Alegre

Dentro da programação da 67ª Feira do Livro de Porto Alegre, o escritor Alcy Cheuiche participa nesta terça-feira (9) da live de lançamento do livro Os quatro elementos do planeta Terra (Editora do Pampa, contos, 136 págs., R$ 40,00), organizado por ele, de autoria de seus alunos da Oficina de Criação Literária, às 18h, no YouTube/APCEFRS e facebook.com/APCEFRS.

Nesta quarta-feira (10), o autor lança no evento Uma vela acesa descendo a correnteza - Contos do Extremo Sul (Editora do Pampa, 116 págs., R$ 40,00). A sessão de autógrafos ocorre às 17h30min, na Praça da Alfândega.

Alcy Cheuiche recebeu muitas distinções por sua atividade literária, como as medalhas Simões Lopes Neto, Mérito Santos Dumont, Oswaldo Aranha, Ilha de Laytano, Açorianos, RBS Rádio, Comenda Charrua, Troféu Guri, além de prêmios literários Açorianos. Em 2006, foi Patrono da Feira do Livro de Porto Alegre, uma das maiores em espaço aberto do mundo, palco onde estreou como escritor e para onde volta, a cada ano, só ou acompanhado por dezenas de alunos escritores. Como escritor, dedica-se principalmente ao romance histórico, tendo retratado personagens e fatos da maior relevância na História do Brasil, como Santos Dumont, João Cândido, o Almirante Negro, Sepé Tiaraju, Bento Gonçalves, Garibaldi e Anita, Getúlio Vargas, Otávio Correa, o herói civil dos Dezoito do Forte de Copacabana, e muitos outros.