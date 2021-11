Biblioteca Pública do Estado inaugura acervo de histórias em quadrinhos

Preocupada em atender diferentes tipos de pessoas, a Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul inaugura nesta sexta-feira (5), às 19h, a Gibiteca. O espaço consiste em um acervo de revistas em quadrinhos que ficará à disposição dos leitores para consulta local no Salão de Referência da BPE (Riachuelo, 1.190).