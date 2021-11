Orquestra da Ulbra exibe cortina lírica com árias de óperas neste domingo

Neste domingo (7), a Orquestra de Câmara da Ulbra apresenta um concerto valorizando a música vocal. A performance, que acontece às 19h, na Associação Leopoldina Juvenil (Marquês do Herval, 280), terá uma cortina lírica com a participação de três solistas premiados: o barítono Carlos Serapião e as sopranos Natália Hubner e Raquel Flores.

Com regência de Tiago Flores, serão apresentadas as árias de Mozart das óperas Lucio Silla, A flauta mágica e As bodas de fígaro. De Verdi, o programa terá árias de Rigoletto, Don Carlo e La Traviata. Haverá ainda a execução de O mio babbino caro, da ópera Gianni Schicchi de Puccini, e a ária do Toreador, da ópera Carmen de Bizet.

O Domingo clássico de novembro é uma parceria entre a Orquestra de Câmara da Ulbra e a Agenda Lírica, um informativo de divulgação da música de concerto criado há mais de 15 anos por Aury Hilario.