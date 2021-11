Representação da negritude em debate online nesta terça-feira

Encerrando a série de entrevistas inéditas, o projeto Arte como ciência recebe nesta terça-feira (9), às 14h30min, o DJ, ator-MC e pesquisador Eugênio Lima para falar sobre Negras representações: entre a necropolítica e a afrotopia. A conversa será transmitida através do canal de YouTube Arte como Ciência.

A investigação de Eugênio, que é membro fundador do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos e trabalha com cultura diaspórica, propõe uma reflexão poética e política sobre a representação da negritude, seus desdobramentos sociais e históricos e seus reflexos na construção da persona negra no âmbito das linguagens artísticas.

Sua reflexão extrapola os campos do fazer teatral para assumir uma discussão ampla da presença do racismo na cultura e arte da nossa sociedade, reconhecendo ainda que o caminho é longo até que possamos de fato desconstruir o ideário racista.

Com idealização pedagógica de Viviane Juguero, a iniciativa surgiu em 2020, durante a pandemia de Covid-19, com o intuito de discutir o papel social da arte através de diálogos com profissionais envolvidos na temática.