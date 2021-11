Conhecidos os vencedores do Prêmio Minuano de Literatura 2021

Em cerimônia ocorrida na noite desta quinta-feira (4) foram conhecidos os vencedores nas oito categorias do 4º Prêmio Minuano de Literatura. O prêmio é uma realização da Secretaria da Cultura (Sedac), por meio do Instituto Estadual do Livro (IEL), com a colaboração do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs).

A cerimônia, restrita a convidados, na Sala da Música do Multipalco do Theatro São Pedro, teve a participação de autoridades, escritores e editores. A secretária da Cultura, Beatriz Araujo, parabenizou os escritores finalistas, destacando a parceria do IEL e da Ufrgs na realização da quarta edição do prêmio. “Em todas as áreas da cultura no Rio Grande do Sul, nossa atenção está voltada para a construção de laços por meio da escuta, do diálogo e da cooperação dos mais variados setores. Em especial, no campo da literatura e do livro, o olhar dos escritores imprime construções potentes sobre a identidade gaúcha em toda sua diversidade”, disse.

A diretora do IEL, Patrícia Langlois, comemorou a consolidação do prêmio em seu objetivo de ressaltar e reconhecer a produção literária gaúcha. “O escritor espera que o leitor possa, realmente, ter uma relação profunda com seu texto, durante a apreciação da obra. Deseja fazer com que o leitor se emocione, se sensibilize e possa obter uma experiência significativa mediante seu texto. Sabemos da importância dessa experiência, e em nossos projetos queremos levar esses textos a cada vez mais leitores. Que esse ofício de escrita muitas vezes tão solitário e esse momento singular de fruição do leitor floresçam e se desenvolvam”.

Conheça os vencedores do Prêmio Minuano de Literatura 2021: