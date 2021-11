Zoravia Bettiol inaugura mostra com duas séries de sua autoria

A incansável artista Zoravia Bettiol inaugura neste sábado (6) uma exposição com duas séries de sua autoria: Divina Rima e Criaturas voadoras. No evento que ocorre em seu ateliê, na rua Paradiso Biacchi, 109, a partir das 16h, ainda haverá sessão de autógrafos do livro Divina Rima - um diálogo com a Divina Comédia de Dante Alighieri, de Gilberto Schwartsmann (uma das obras selecionadas pela prefeitura de São Paulo para distribuição nas instituições de ensino em 2022), com 37 ilustrações criadas pela artista.

"Estão em exibição reproduções ampliadas das ilustrações: Eu usei só duas cores de lápis e nanquim em cada ilustração, mas fiz muitas sobreposições, o que aumentou o valor cromático delas”, explica Zoravia.

Já a temática de Criaturas voadoras, de 2016, são insetos como borboletas, libélulas, besouros e abelhas, além de pássaros integrados com pessoas e com a natureza. O público poderá conhecer reproduções das colagens e pinturas inspirada nos animais, uma fonte muito presente nos trabalhos de Zoravia: “A Natureza é o tema que me mobiliza cada vez mais. Minha abordagem varia do carinho e respeito por ela à crítica e denúncia dos problemas que a atingem”.

As duas séries foram reproduzidas com tinta de pigmento mineral em papel Alpha Celulose. A abertura da mostra terá ainda uma apresentação do músico Hique Gomez. No sábado seguinte (13), a atriz e diretora Deborah Finocchiaro e a atriz e escritora Nora Prado farão leituras poéticas. Nas duas datas, os eventos serão presenciais, respeitando os protocolos sanitários.

A visitação gratuita da exposição seguirá até 16 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e sábados, das 15h às 18h. Todas as obras estarão à venda, O valor arrecadado com a venda das obras e do livro será doado para o Instituto Zoravia Bettiol.