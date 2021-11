Novo romance de Helena Terra já está disponível em pré-venda

Livraria Taverna O segundo romance da escritora Helena Terra já está disponível naem pré-venda exclusiva. A obra, chamada Bonequinha de lixo, terá ainda sessão de autógrafos presencial neste sábado (6), às 11h, na Taverna (Andradas, 736), e na terça-feira (9), às 17h30min, na Feira do Livro de Porto Alegre.

O livro traz a história de Maria Clara, uma adolescente de classe média alta que resolve quebrar o silêncio do que acontece entre as quatro paredes de sua casa, revelando a dinâmica hipócrita e disfuncional de sua família e o comportamento abusivo e violento do pai.

A escritora Nara Vidal diz que a obra funciona como um grito de reconhecimento do que se despreza e rejeita como norma. “Uma forma de coragem posta em palavras exatas e cortantes e que abrangem a prática abusiva dos gritos e dos silêncios em seu formato tão democrático”, complementa.

Luiz Ruffato e Maria Valéria Rezende também comentaram sobre a produção. Ambos elogiaram a escolha de Helena pela personagem e narradora da história. Ruffato diz ainda que o livro pode ser classificado como um romance enquanto gênero antropofágico.

Helena Terra é natural de Vacaria e mora em Porto Alegre. Jornalista e escritora, tem poemas e contos publicados em várias antologias. Organizou, junto de Luiz Ruffato, a coletânea de contos Uns e outros (2017). É autora do romance A condição indestrutível de ter sido (2013).